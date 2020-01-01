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В Испании открыли Ноев ковчег для борьбы с коронавирусом

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Медикам и другим людям, которым грозит заражение, выделили для заселение места, в которых они могут самоизолироваться.
В Испании запустили программу Ноев ковчег
В Испании запустили программу Ноев ковчег
dw.com

В Испании создали государственную социальную программу самоизоляции Ноев ковчег, которая должна помочь людям спастись от коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что тем, кто с большой вероятностью может заразиться вирусом SARS-CoV-2, но не может самоизолироваться, предлагают бесплатно заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.

Подготовленная местным Минздравом программа, добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.

Представители Минздрава отмечают: в целом программа находится "в начальной стадии", однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в "ковчеги". Одна из причин, по которой открытие программы задерживается - проблемы с финансированием.

По последним данным, в Испании более 172 тысяч зараженных коронавирусом, из них более 18 тысяч человек погибли.

Сегодня в Испании зафиксировали самый низкий прирост числа зараженных за период пандемии.

Накануне в Испании заявили и о достижении пика распространение коронавируса. В Минздраве страны теперь намерены сломить эпидемиологическую кривую.

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Теги: медицина, Испания, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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