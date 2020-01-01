Скрывавшегося 21 год бразильского наркобарона поймали в Мозамбике

Мужчина сбежал из-под стражи еще в 1999 году - в Бразилии его называют одним из самых разыскиваемых преступников.

В Мозамбике задержали находившегося 21 год в бегах бразильского наркобарона

Полиция задержала в Мозамбике бразильского наркобарона, сбежавшего от правосудия в 1999 году. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает портал R7 во вторник, 14 апреля.

В Мапуту задержан 49-летний Жилберту Апаресидо душ Сантуш по прозвищу Фуминью, что на сленге означает "дым от конопли". Он был пойман в ходе совместной операции полиции Мозамбика, Бразилии и сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США.

Отмечается, что Минюст Бразилии называет Фуминью одним из самых разыскиваемых преступников Бразилии. Он возглавляеттак называемую Первую столичную группировку Сан-Паулу и считается одним из самых известных торговцев наркотиками.

Мужчина бежал из камеры предварительного содержания в штате Сан-Паулу еще в 1999 году и с тех пор находился в розыске.

Другой лидер групировки Маркус Камачу отбывает в Бразилии максимально возможный тюремный срок - 200 лет. Душ Сантуш также обвиняется в участии в заговоре, целью которого была организация побега Камачу в апреле 2019 года, но сотрудникам исправительного учреждения удалось раскрыть план, и Камачу перевели в другую тюрьму.

Напомним, что ранее в Сербии от коронавируса умер босс наркомафии. Драгослава Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.

Также сообщалось, что США обвинили Мадуро в торговле наркотиками. Американские власти объявили награду в миллионы долларов за Мадуро и нескольких его соратников.

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