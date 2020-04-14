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В Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19

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На острове было зафиксировано 11 случаев коронавируса, но теперь все больные выздоровели.
Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные коронавирусом
Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные коронавирусом

Все больные коронавирусом в Гренландии выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer за вторник, 14 апреля.

На острове, который является автономией в составе Дании, за все время было выявлено 11 случаев заболевания, но все они закончились выздоровлением. Таким образом Гренландия стала первой территорией в мире полностью поборовшей инфекцию.

Как сообщает ресурс, случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук. При этом с 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Всего в Гренландии более 900 человек прошли тест на COVID-19 с момента обнаружения первого случая болезни.

Местное издание High North News пишет, что в связи с выздоровлением всех больных, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.

Напомним, что коронавирус обнаружили в Гренландии 16 марта. Случай заболевания обнаружили на острове, несмотря на закрытые границы. Тогда мужчину и его сожителей изолировали.

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Теги: Гренландия, Дания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    14.04.2020, 19:14
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Вот там уж точно, что не жара поспособствовала....
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