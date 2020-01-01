В США полагают, что коронавирус имеет естественное происхождение
При этом окончательных выводов по данному вопросу у разведки и специалистов нет, подчеркнули в Пентагоне.
В Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса. Об этом 14 апреля заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (заключения) неокончательные. Хотя вес свидетельств (в целом) указывает на естественное (происхождение). Тем не менее наверняка мы не знаем", - отметил генерал.
По его словам, у США был большой интерес к вопросу происхожения коронавируса.
"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - добавил Милли.
Ранее мМеждународная группа исследователей пришла к выводу, что коронавирус является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном.
Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и распространилась на большинство стран.
Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и распространилась на большинство стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.
К настоящему времени COVID-19 заразились более 1,9 миллиона человек, около 120 тысяч умерли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент