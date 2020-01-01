В США полагают, что коронавирус имеет естественное происхождение

В Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении коронавируса. Об этом 14 апреля заявил на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (заключения) неокончательные. Хотя вес свидетельств (в целом) указывает на естественное (происхождение). Тем не менее наверняка мы не знаем", - отметил генерал.

По его словам, у США был большой интерес к вопросу происхожения коронавируса.