Гутерриш прокомментировал решение Трампа по ВОЗ

Вашингтон выбрал неподходящее время для приостановки финансирования организации, подчеркнул генсек ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время приостанавливать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Таким образом он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование организации, сообщает Reuters

"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом. Я уверен, что ВОЗ должна оказываться поддержка, абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19", - подчеркнул Гутерриш.

Ранее сообщалось, что президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

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