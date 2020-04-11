Женщина с коронавирусом родила в состоянии комы 

Женщина родила совершенно здоровую дочь в состоянии искусственной комы, в которую ее погрузили врачи, поскольку она заразилась COVID-19.

Жительница американского города Ванкувер в штате Вашингтон Анджела Примаченко родила ребенка во время искусственной комы, в которую ее погрузили медики, поскольку у нее диагностировали коронавирусную инфекцию, пишет The Mirror.

27-летняя Примаченко заразилась COVID-19, ее состояние ухудшалось и женщину госпитализировали.

В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На тот момент Примаченко была на 33 неделе беременности.

За время, проведенное в коме, женщина родила здоровую девочку, которую назвали Авой.

Новорожденная совершенно здорова. Instagram/angela_primo

"Когда я вышла из состояния комы, у меня больше не было большого живота. Это было безумие", - поделилась пациентка.

Примаченко уже выписали из больниц, однако она до сих пор не держала на руках своего ребенка. Мать и дочь будут вместе, когда у женщины тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Когда Анджелу Примаченко вывезли из реанимации, сотрудники больницы выстроились перед выходом и аплодировали ей.

Напомним, что в роддоме Белой Церкви больная COVID-19 родила здорового ребенка.

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