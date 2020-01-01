Чехия будет снимать карантин в пять этапов

На первом этапе разрешат открыться фермерским рынкам, а на пятом, который запланирован на начало июня, откроют торговые центры и заведения общепита.

Начало поэтапной отмены карантина начнется на следующей неделе. Это предусмотрено планом правительства Чехии, сообщает в среду, 15 апреля iRozhlas.

Так, в понедельник, 20 апреля, откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены.

Следующая волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины, которые имеют прямой доступ с улицы.

Уже 11 мая правительство предлагает открыть магазины площадью до 1000 м.кв., если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м.кв, откроют автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалки.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все заведения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Ранее сообщалось, что Дания первой в Европе открыла школы и детсады во время карантина.

Тем временем в Минздраве Украины считают, что говорить об окончании карантина пока нецелесообразно.

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