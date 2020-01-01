Полиция пообещала миллион за помощь в деле убийства инкассатора

Стражи порядка готовы дать миллион долларов тому, кто поможет им раскрыть преступление десятилетней давности – ограбление и убийство инкассатора.

В Австралии полиция обещала вознаграждение в один миллион австралийских долларов (около 600 тысяч долларов США) за помощь в раскрытии преступления, которое произошло 10 лет назад, пишет Daily Mail.

По словам правоохранителей, они близки к поимке преступников. И в то же время предлагают солидную сумму за информацию об убийстве инкассатора 59-летнего Гэри Аллибона.

В июне 2010 года его застрелили трое мужчин в балаклавах в Сиднее. Злоумышленники подчистили автомобиль с деньгами и скрылись на Audi S8, за рулем которого находился их сообщник.

Через двое суток авто грабителей было найдено сгоревшим.

Как мы писали ранее, во Львове убили семейную пару пенсионеров. Тела без признаков жизни и со следами насильственной смерти нашли в квартире.

Также сообщалось, что во Львовской области военный убил сослуживца. Между двумя мужчинами возникла драка.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet