Зараженный COVID-19 мужчина убил жену за попытку выгнать его из дома

Заразившийся COVID-19 муж избил до смерти жену, потому что она настаивала на том, чтобы он переехал.

Житель Лондона Хуссейн Эгал сильно избил жену после того, как она, узнав, что он заразился коронавирусом, попросила его покинуть дом, пишет Daily Mail.

Соседи позвонили в полицию и сообщили, что в квартире 66-летнего Эгала и его жены 57-летней Марьян Исмаил громко скандалят

Полицейские, прибыв по вызову, в помещении нашли тело женщины. Она скончалась от побоев мужа.

Эгал признался, что супруга просила его съехать с квартиры, потому что он заразился коронавирусной инфекцией. Словесная перепалка перешла в драку и закончилась смертью Исмаил.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина.

Также Korrespondent.net сообщал, что британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet