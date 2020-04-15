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Зараженный COVID-19 мужчина убил жену за попытку выгнать его из дома

Комментариев: 1
Заразившийся COVID-19 муж избил до смерти жену, потому что она настаивала на том, чтобы он переехал.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве
dailymail.co.uk

Житель Лондона Хуссейн Эгал сильно избил жену после того, как она, узнав, что он заразился коронавирусом, попросила его покинуть дом, пишет Daily Mail.

Соседи позвонили в полицию и сообщили, что в квартире 66-летнего Эгала и его жены 57-летней Марьян Исмаил громко скандалят

Полицейские, прибыв по вызову, в помещении нашли тело женщины. Она скончалась от побоев мужа.

Эгал признался, что супруга просила его съехать с квартиры, потому что он заразился коронавирусной инфекцией. Словесная перепалка перешла в драку и закончилась смертью Исмаил.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина.

Также Korrespondent.net сообщал, что британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро.

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Теги: смерть, Вирус, инфекция, дом, избиение, жена, муж, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    15.04.2020, 16:56
Оценка:  +2
Graddfeydd
Хуссейн Эгал и Марьян Исмаил - настоящая традиционная британская семья, судя по именам.
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