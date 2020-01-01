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ООН прогнозирует вспышку кори из-за пандемии коронавируса

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Из-за карантинных мер по всему миру медикам станет сложнее проводить вакцинацию, и миллионы детей останутся без прививок.
Миру пообещали вспышку кори из-за коронавируса
Миру пообещали вспышку кори из-за коронавируса

Массовые вспышки кори могут произойти в мире, така как 117 миллионов детей в 37 странах останутся без вакцин из-за карантинных мер. Об этом со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) пишет издание The Sun в среду, 15 апреля.

Медикам станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавируса и введенных карантинных мер. Отмечается, что 24 страны уже перенесли даты вакцинации против кори из-за того, что врачи заняты лечением больных COVID-19. Другие страны могут поступить так же.

"Перенести дату вакцинации или нет - это трудный выбор на фоне распространения COVID-19; мы призываем лидеров стран усилить меры, чтобы проследить за детьми, которые останутся без прививок. Нужно сделать так, чтобы самые уязвимые перед корью страны провели вакцинацию как можно быстрее", - сказано в совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью Measles & Rubella Initiative.

ВОЗ в прошлом году сообщала, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.

Напомним, что ранее в МОЗ оценили возможность постройки экспресс-клиник по китайскому образцу. Виктор Ляшко не исключает постройку госпиталей для госпитализации больных коронавирусом, а также рассказал, кого планируют размещать в выставочных центрах.

Также в МОЗ считают, что без карантина больных было бы вчетверо больше. К концу апреля в Украине может быть 10 тысяч инфицированных коронавирусом, считают в Минздраве.

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Теги: ООН, вакцина, карантин, вакцинация, прививки, корь, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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