В Великобритании от COVID-19 излечилась 106-летняя женщина

Внучка выздоровевшей считает, что секрет силы ее бабушки заключается в независимом образе жизни и физической активности.

От коронавируса в Великобритании излечилась 106-летняя британка Конни Титчен из Бирмингема, которая ранее пережила две мировые войны. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил телеканал Sky News.

Плохо женщина почувствовала себя в марте. Она была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Позже врачи местной больницы поставили ей диагноз COVID-19. После трех недель лечения женщина выздоровела.

Во время выписки необычной пациентки медперсонал выстроился в коридоре, чтобы поаплодировать долгожительнице. Титчен в свою очередь поблагодарила врачей, отметив, что ей повезло побороть болезнь и она побыстрее хочет домой.

Внучка выздоровевшей, 40-летняя Алекс Джонс, считает, что ее бабушка смогла побороть болезнь, так как всегда вела здоровый образ жизни и была физически активна. Родственница также отметила, что в декабре Конни Титчен сделали операцию на бедре, от которой она оправилась всего в течение месяца.

Ранее американка в 90 лет одолела коронавирус и поделилась секретом своего выздоровления.

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