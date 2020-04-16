МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам

Предполагается, что на отсрочку платежей уйдет до 213 миллионов долларов за счёт учреждённого МВФ специального траста.

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил отсрочку на полгода обслуживания долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении фонда. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

Отсрочка по оплате долга коснется Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго, Йемена, Коморских островов, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигерии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, Центральноафриканской республики и Чада.

Кроме того, в этом список могут войти ещё четыре страны. Какие именно - не уточняется.

Руководство фонда объявило сбор средств, который позволит отсрочить платежи на два года. На это потребуется 1,4 миллиарда долларов, собрано пока что 185 миллионов долларов.

Ранее в Раде спрогнозировали сроки нового транша от МВФ.

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