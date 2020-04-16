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МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам

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Предполагается, что на отсрочку платежей уйдет до 213 миллионов долларов за счёт учреждённого МВФ специального траста.
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов
МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил отсрочку на полгода обслуживания долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении фонда. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РИА Новости. 

Отсрочка по оплате долга коснется Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго, Йемена, Коморских островов, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигерии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, Центральноафриканской республики и Чада.

Кроме того, в этом список могут войти ещё четыре страны. Какие именно - не уточняется. 

Руководство фонда объявило сбор средств, который позволит отсрочить платежи на два года. На это потребуется 1,4 миллиарда долларов, собрано пока что 185 миллионов долларов.

Ранее в Раде спрогнозировали сроки нового транша от МВФ

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Теги: МВФ, деньги, Коронавирус, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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