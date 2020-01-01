CNN: в Испании 70 тысяч медсестер могут быть заражены коронавирусом

Исследователи опрашивали медсестер с помощью электронной почты. Почти 30% заявили, что у них есть симптомы COVID-19.

В Испании около 70 тысяч медсестер могут быть инфицированы коронавирусом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, которое провел Испанский колледж медсестер, пишет CNN.

Исследователи опрашивали медсестер с помощью электронной почты. Почти 30% заявили, что у них есть симптомы COVID-19. 75% считают, что заразились инфекцией на работе и около 35% из них считают, что произошло это из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Испанские власти пока заявляют, что коронавирус обнаружили у 27 758 медработников. Это около 15% от всех случаев инфицирования в стране.

Также отмечается, что Испанский колледж медсестер насчитывает более 300 тысяч членов.

Напомним, что ранее в Испании заявили о достижении пика COVID-19. В Минздраве страны заявили, что теперь их главная задача - сломить эпидемиологическую кривую.

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