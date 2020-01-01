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В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до 2021 года

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Во втором по численности городе США из-за коронавируса запретили все концерты и спортивные соревнования до конца года.
В Лос-Анджелесе до конца года запретили массовые мероприятия
В Лос-Анджелесе до конца года запретили массовые мероприятия

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до конца текущего года, сообщает в среду, 16 апреля, CNN.

Эрик Гарсетти заявил, что массовые мероприятия в Лос-Анджелесе, такие как концерты и спортивные мероприятия, запрещены до 2021 года.

Однако, ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что США обновили рекорд по летальности от COVID-19. За последнее сутки в Штатах от коронавируса умерло почти 2,5 тысячи человек. Перед этим сообщалось, что смерти зафиксированы во всех штатах.

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Теги: США, Лос-Анджелес, запрет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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