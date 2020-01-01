Google посвятил дудл работникам общественного питания

Поисковый сервис решил выразить благодарность и поддержку сотрудникам, занятым в сфере общественного питания, которые продолжают свою работу в период пандемии COVID-19.

Поисковик Google представил новый дудл, посвященный работникам общественного питания. Они, как и медики, учителя, полицейские, выполняя свою работу, находясь на первой линии борьбы с коронавирусом, особенно подвержены инфицированию.

Во время карантина заведения общественного питания практически во всем мире закрыты для посещений, однако оказывают услугу доставки еды на дом.

Дудл недоступен в некоторых странах Африки и Азии.

Дудл с благодарностью работникам общественного питания – девятый из проекта, который благодарит представителей определенных профессий.

Так, Google уже благодарил медицинских сотрудников, ученых, коммунальщиков, работников коммунальных, экстренных служб, продавцов, сотрудников службы доставки.

Напомним, что Google посвятил Doodle работникам коммунальных служб.

Как мы сообщали ранее, Apple и Google создадут приложение для отслеживания контактов зараженных.



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