В РФ за сутки почти 3,5 тысячи больных COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3 448. Всего в стране количество больных превысило 27,9 тыс.

В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки составило 3 448 человек. Об этом сообщили в четверг, 16 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Количество случаев заражения сейчас в РФ составляет 27 938 человек в 84 регионах страны. Выздоровело на данный момент 2 304 человек, 232 человека умерли.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человека, за весь период - 2 304. За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 232 человека", - говорится в сообщении штаба.

Накануне сообщалось, что в России определили нулевого пациента с коронавирусом. Россиянин успел заразить своих пожилых родителей. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Напомним, в России уже почти 25 тысяч больных коронавирусом. За последние сутки заразились 3388 человек. С начала пандемии 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились.

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