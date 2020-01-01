G20 предоставила отсрочку по долгам для бедных стран

Мораторий как на сам кредит, так и на проценты будет действовать с 1 мая до конца года. Предполагается, что мораторий может быть продлен.

Страны Большой двадцатки (G20) договорились о поддержке идеи временного прекращения уплаты долгов бедными странами мира, сообщает DW.

Так, приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступит в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года. Предполагается, что мораторий может быть продлен.

"Мы поддерживаем временное приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран", - говорится в заключительном коммюнике по итогам их виртуальной встречи.

Решение приостановить выплаты как основного долга, так процентов распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые являются должниками Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Кроме того, мораторий касается всех стран, которые определены ОНН как наименее развитые, и у которых есть долги перед МВФ и ВБ, отмечает Reuters.

G20 надеется также, что к инициативе присоединятся и частные кредиторы.

Ранее сообщалось, что МВФ предоставил отсрочку по долгу 25 странам. Предполагается, что на отсрочку платежей уйдет до 213 миллионов долларов за счет учрежденного МВФ специального траста.

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