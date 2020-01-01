Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВОЗ: за неделю от COVID-19 умерли 40 тысяч человек

Комментариев: 0
За неделю от коронавируса умерли почти треть всех жертв заболевания. ВОЗ встревожена таким течением пандемии.
ВОЗ: за неделю от COVID-19 умерли 40 тысяч человек

За неделю в мире от коронавируса умерли 40 тысяч человек - почти треть от всех жертв болезни. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млн подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания. Более 123 тысяч человек умерли, что "более чем на 40 тыс. больше", чем было в прошлый четверг.

"Это тревожный и трагический рост", - констатировал Гебрейесус.

В то же время, по данный сайта worldometers, на данный момент в мире уже почти 2,1 млн заболевших коронавирусом, 135 тысяч умерли, 523 - излечились.

 

Отметим, в Украине на данный момент 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь