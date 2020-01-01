ВОЗ: за неделю от COVID-19 умерли 40 тысяч человек

За неделю от коронавируса умерли почти треть всех жертв заболевания. ВОЗ встревожена таким течением пандемии.

За неделю в мире от коронавируса умерли 40 тысяч человек - почти треть от всех жертв болезни. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млн подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания. Более 123 тысяч человек умерли, что "более чем на 40 тыс. больше", чем было в прошлый четверг.

"Это тревожный и трагический рост", - констатировал Гебрейесус.

В то же время, по данный сайта worldometers, на данный момент в мире уже почти 2,1 млн заболевших коронавирусом, 135 тысяч умерли, 523 - излечились.

Отметим, в Украине на данный момент 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

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