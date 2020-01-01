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Британских медиков будут возить автобусы музея Гарри Поттера

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Автобусы, ярко украшенные сценами из фильмов о самом знаменитом юном волшебнике, будут использоваться для доставки персонала между несколькими больницами в британском графстве Хартфордшир.
Перевозки будут бесплатными
Перевозки будут бесплатными
BBC

Сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании теперь будут перевозить тематические автобусы, которые задействованы для экскурсий в лондонском музее Гарри Поттера, пишет BBC.

Автобусы будут курсировать бесплатно в графстве Хартфордшир с шести утра до половины одиннадцатого вечера.

Организаторы перевозок обещают, что людей будут перевозить, соблюдая социальную дистанцию.

Напомним, что молодой британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро.

Также сообщалось, что Великобритании предрекли самый мрачный сценарий эпидемии в Европе.

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Теги: медики, музей, Гарри Поттер, автобус, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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