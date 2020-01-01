Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирусом в Южной Корее повторно заразились больше сотни человек

Комментариев: 0
Теперь власти страны расследуют причины повторного инфицирования. Ученые все еще не знают, долго ли сохраняется иммунитет от COVID-19 после выздоровления.
В Южной Корее коронавирусом повторно заразился 141 человек
В Южной Корее коронавирусом повторно заразился 141 человек

В Южной Корее COVID-19 во второй раз диагностировали у 141 пациента, которые ранее выздоровели. Об этом сообщает CNN в четверг, 16 апреля.

"Всего у 141 человека, с ранее подтвержденным выздоровлением от болезни Covid-19, снова диагностировали заболевание", - информирует Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи (KCDC).

Теперь KCDC проводит расследование причин повторного инфицирования людей. Большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может повторно заразиться коронавирусом через такой короткий промежуток времени после выздоровления. Одним из объяснений ученые называют проблемы с тестированием или различные количества вирусной РНК в организме пациентов.

При этом до сих пор достоверно неизвестно, насколько долго сохраняется иммунитет от инфекции после выздоровления.

Ранее сообщалось, что люди, повторно заболевшие коронавирусом после выздоровления, не распространяют его.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Южная Корея, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь