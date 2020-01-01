Деятельность ВОЗ поддержали более 20 стран мира

Международные организации играют важную роль во время пандемии COVID-19, заявили главы МИД 23 стран на фоне решения США остановить финансирование ВОЗ.

Мировое сообщество поддержало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), о прекращении финансирования которой ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Глобальное сотрудничество и международные организации играют большую роль во время пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, заявили 23 страны "альянса за мультилатерализм" в четверг, 16 апреля.

В их числе - ряд государств Евросоюза, а также Аргентина, Канада, Мексика, Сингапур, Чили и Южно-Африканская Республика.

"Мы поддерживаем усилия по борьбе с гуманитарными проблемами, вызванными вспышкой", - подчеркнули главы МИД стран альянса по итогам телеконференции.

Они особо выделили необходимость "оставаться объединенными в нашей человечности".

Среди прочего, главы МИД призвали к как можно меньшему нарушению трансграничной торговли и цепочек поставок из-за коронавируса. Кроме того, различные ограничения, вводимые с целью сдержать заболевание, должны быть "целенаправленными, разумными, прозрачными и временными", считают члены альянса.

Канцлер Германии Меркель тоже поддержала ВОЗ

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель также поддержала ВОЗ. Пандемию COVID-19 можно победить только скоординированным международным ответом, подчеркнула Меркель в ходе видеоконференции глав государств и правительств стран "группы семи".

Кроме того, канцлер Германии выразила полную поддержку Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Что значит "альянс за мультилатерализм"

Идея "альянса за мультилатерализм" была выдвинута в июле 2018 года главой МИД Германии Хайко Масом в противовес концепции внешнеполитического взаимодействия президента США.

Альянс, нацеленный на расширение международного сотрудничества, был учрежден в сентябре 2019 года и не является заменой структур ООН.

Под мультилатерализмом понимают принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более двух миллионов человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались более 130 000 человек.

Критика Трампа в адрес ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса.

США, по словам Трампа, в срок от 60 до 90 дней собираются изучить "провалы в управлении" со стороны ВОЗ и роль организации "в распространении коронавируса".

Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая.

По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в десять раз превышает взносы Китая.

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