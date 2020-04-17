Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе

Генсек ООН выразил надежду, что этот жест станет шагом в направлении устойчивого прекращения огня и дальнейшего разведения сил.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными на востоке Украины. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанное с конфликтом на востоке Украины", - говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерриш надеется, что "эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения".

Также генсек ООН призвал все стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках текущих мирных усилий, предпринимаемых нормандской четверкой (Германия, Россия, Украина и Франция), контактной группой, ОБСЕ и другими в целях обеспечения прогресса в осуществлении минских договоренностей. Украина

Генсекретарь ООН приветствовал обмен пленными на востоке страны в преддверии православной Пасхи. Глава ООН выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция станет позитивным шагом в направлении дальнейшего прогресса, включая постоянное прекращение боевых действий pic.twitter.com/78bJo0lbvo — ООН (@UnitedNationsRU) April 17, 2020 Напомним, в четверг, 16 апреля, состоялся первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Обмен прошел по формуле "20 на 14" . Киев передал 14 удерживаемых лиц, из которых четверо отказались возвращаться, а в Украину прибыли 20 человек. Освобожденные пленные рассказали о пытках

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