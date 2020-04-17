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Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе

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Генсек ООН выразил надежду, что этот жест станет шагом в направлении устойчивого прекращения огня и дальнейшего разведения сил.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш
 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен пленными на востоке Украины. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
 
"Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанное с конфликтом на востоке Украины", - говорится в заявлении.
 
По словам Дюжаррика, Гутерриш надеется, что "эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения".
 
Также генсек ООН призвал все стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках текущих мирных усилий, предпринимаемых нормандской четверкой (Германия, Россия, Украина и Франция), контактной группой, ОБСЕ и другими в целях обеспечения прогресса в осуществлении минских договоренностей.
 
Напомним, в четверг, 16 апреля, состоялся первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". 
 
Обмен прошел по формуле "20 на 14". Киев передал 14 удерживаемых лиц, из которых четверо отказались возвращаться, а в Украину прибыли 20 человек.
 

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Теги: Украина, ООН, донбасс, генсек оон, Пленные, обмен пленными, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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