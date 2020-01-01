Поляк пытался ввезти в Британию 14 кг кокаина в грузе медмасок

Пакеты с наркотиками были спрятаны в коробках с масками. Стоимость наркотиков на черном рынке превышала lb1 млн, говорят правоохранители.

В Британии задержали поляка, который в грузе медицинских масок вез 14 кг кокаина

В Британии полиция обнаружила 14 кг кокаина в грузе медицинских масок. Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 17 апреля.

По оценкам правоохранителей, стоимость "груза" на черном рынке превышает 1 миллион фунтов. 15 упаковок наркотиков было спрятано в коробках с масками.

Отмечается, что фургон на польских регистрационных номерах пытался въехать в Британию через тоннель под Ла-Маншем во вторник. Водитель, 34-летний поляк, был арестован.

Такая находка является "очередным доказательством того, как преступные сети пытаются использовать вспышку коронавируса в своих целях, скрывая груз наркотиков в том, что кажется всем необходимым защитным оборудованием", заявили в региональном бюро британского Нацагентства по борьбе с преступностью (NCA) в Дувре.

Напомним, что ранее в Японии изъяли рекордную партию кокаина. Наркотики были обнаружены сотрудниками таможни в контейнере с ящиками бананов и другим грузом.

Также сообщалось, что подлодку с пятью тоннами кокаина обнаружили в Панаме. На подлодке находился экипаж из четырех граждан Колумбии, перевозивших пять тонн наркотиков.

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