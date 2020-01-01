В Германии заявили о виртуальном визите Шмыгаля

Денис Шмыгаль и Ангела Меркель обсудят двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, выполнение Минских соглашений и противодействие пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершит первый визит в Германию в виртуальном формате. Об этом в пятницу, 17 апреля, сказал официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

В понедельник, 20 апреля, состоится первый визит украинского премьер-министра Шмыгаля в Германию. С учетом обстоятельств, понятно, что он состоится в виртуальной форме, – сказал Зайберт.

По его словам, в повестке дня переговоров с канцлером Ангелой Меркель, которые состоятся в 15 часов по берлинскому времени (16:00 по Киеву – ред.), стоят «двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине и, конечно, состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликта на востоке Украины.

Также главы правительств обсудят меры, которые употребляют их страны для преодоления пандемии коронавируса.

Накануне сообщалось, что главы МИД стран нормандской четверки могут провести видеоконференцию. Этот вопрос обсудили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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