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Британия начала массовое производство потенциальной вакцины против COVID-19

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Вакцина еще не прошла клинические испытания, но в Британии к сентябрю планируют изготовить миллион доз.
К сентябрю планируют изготовить миллион доз
К сентябрю планируют изготовить миллион доз

В Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

Напомним, в середине марта Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, которая ранее успешно прошла испытания на животных.

Для испытания были отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции с интервалом в 28 дней. За участвующими в тестировании будут наблюдать в течение года. 
 
Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана институтом в Сиэтле совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс.

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Теги: вирусы, Британия, Вирус, вакцина, заболевание, заболевания, вакцинация, Великобритания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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