В Британии за сутки почти 900 жертв коронавируса

За последние сутки в стране подтверждено 5526 новых случаев заражения, скончались 888 пациентов.

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 888 человек - общее число умерших возросло до 15 464. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Великобритании.

По состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус, за последние сутки подтверждено 5526 новых случаев.

За прошедшие сутки было проведено 21 389 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 460 437.

Ранее стало известно, что сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании будут перевозить тематические автобусы, которые задействованы для экскурсий в лондонском музее Гарри Поттера.

