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В Британии за сутки почти 900 жертв коронавируса

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За последние сутки в стране подтверждено 5526 новых случаев заражения, скончались 888 пациентов.
В Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус
В Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 888 человек - общее число умерших возросло до 15 464. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Великобритании.

По состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус, за последние сутки подтверждено 5526 новых случаев.

За прошедшие сутки было проведено 21 389 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 460 437.

Ранее стало известно, что сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании будут перевозить тематические автобусы, которые задействованы для экскурсий в лондонском музее Гарри Поттера. 

Британия начала массовое производство потенциальной вакцины против COVID-19

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Теги: вирусы, Британия, Вирус, заболевание, заболевания, жертвы, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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