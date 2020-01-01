Трамп получил "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына

Американский лидер уверен, что у него сложились хорошие отношения с главой Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом американский лидер рассказал на брифинге 18 апреля.

"Северная Корея провела испытания ракеты малой дальности. Но, вместе с тем, я недавно получил от него (лидера КНДР) прекрасное письмо. Я думаю, что у нас все хорошо", - указал Трамп, отвечая на вопрос журналиста об отношениях с Пхеньяном.

Напомним, в начале недели южнокорейские военные зафиксировали пуск нескольких снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря.

Предполагается, что это были крылатые ракеты. Дальность их полета составила более 150 километров.

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