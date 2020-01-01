Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за СOVID-19

Пекин должен ответить, если сознательно допустил вспышку коронавируса, подчеркнул американский президент.

Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование. <...> Если это намеренно, должны быть последствия. <...> Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно", - подчеркнул американский лидер.

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