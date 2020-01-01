В США закупили 20 млн масок по завышенным ценам - СМИ

Американское правительство потратило более 110 миллионов долларов на заказы защитных средств у непроверенных поставщиков, пишет WSJ/.

Власти США потратили более 110 миллионов долларов, закупая маски для медиков у непроверенных поставщиков по завышенным ценам. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные федеральных контрактов.

По информации издания, американское правительство заказало более 20 миллионов масок N95, которые в полном объеме должны быть поставлены к концу мая. Из них более в 80% заказаны у поставщиков, которые либо никогда ранее не имели дела с федеральным правительством, либо заключали только небольшие предварительные контракты.

Некоторые компании уже пропустили сроки поставки или вовсе отказались от выполнения заказов.

Правительство согласилось приобрести маски у поставщиков, предлагающих быструю доставку, по цене в среднем шесть долларов за штуку. Как отмечает газета, эта стоимость в шесть раз превышает прейскурантную цену, однако соответствует текущему рыночному курсу. Отмечается, что правительство также заказало 600 миллионов масок N95 по цене менее одного доллара за штуку у проверенных поставщиков, с которыми не возникало проблем с доставкой. Однако сроки поставок растянуты до 2021 года. Ранее Германия, Франция и Канада обвинили США в "пиратстве" из-за перекупки и конфискации защитных масок. США рекомендуют здоровым людям носить самодельные маски

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