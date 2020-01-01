В Нью-Йорке смертность от COVID-19 пошла на спад

За сутки в штате умерло более полутысячи человек, что является лучшим показателем за последнее время. В больницы также стало поступать меньше "тяжелых" больных.

В Нью-Йорке начала улучшаться ситуация с коронавирусом

В минувшую пятницу в штате Нью-Йорк наблюдалось наименьшее количество летальных исходов среди пациентов, инфицированных коронавирусом за последнее время. Об этом во время пресс-конференции в субботу, 19 апреля, сообщил губернатор Эндрю Куомо, передает Укринформ.

"Худшими новостями продолжают быть трагические сообщения о том, что умерло 540 человек. Это меньше, чем раньше, но речь идет о гибели 540 человек – 504 в больницах и 36-ти в домах для людей преклонного возраста", - отметил губернатор штата.

Куомо также сообщил, что в настоящее время в больницу стало поступать меньше пациентов в отделения интенсивной терапии, которые требуют реанимационных мероприятий.

Губернатор Нью-Йорка также сообщил, что штат продолжает получать помощь от федерального правительства, в частности, индивидуальные средства защиты.

По состоянию на субботу США остаются лидером в мире по количеству инфицированных COVID-19. По данным Медицинского университета им. Джона Хопкинса сейчас в США выявлено более 735, тыс. зараженных лиц, среди которых 38 910 умерли, при этом более 13 тысяч смертей приходится на город Нью-Йорк.

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Ранее ученые объяснили сильную вспышку коронавируса в Нью-Йорке. Они проанализировали геном вируса у заболевших и установили, из каких стран была привезена инфекция.

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