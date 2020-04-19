В РФ сообщают о большом количестве бессимптомных больных COVID-19

В российской столице около 60% зараженных коронавирусом не имеют симптомов. Медики считают своей главной задачей - изоляцию таких вирусоносителей.

Госпитализация пенсионерки с подозрением на коронавирус в центре Москвы

В Москве большинство носителей коронавируса не имеют никаких симптомов, и число таких пациентов растет. Об этом в воскресенье, 19 апреля, со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших – бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции", - говорится в сообщении.

В России по последним данным выявили 36 793 заболевших, причем больше половины из них - 20 754 - в Москве. 313 человек умерли.

Более 85% новых зараженных в столице младше 65 лет, 6,5% среди заболевших - дети.

Накануне сообщалось, что в России рекордное число новых заражений COVID-19. За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах России.

Ранее стало известно, что нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет. Он прилетел в Москву из итальянского Милана.

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