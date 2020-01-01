Ким Чен Ын заявил, что не писал писем Трампу
Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщило агентство ЦТАК.
"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.
Ранее в субботу во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что получил "хорошее письмо" от Ким Чен Ына. Американский лидер также упомянул, что у него "хорошие отношения" с лидером КНДР.
Тогда же он также подчеркнул, что "если бы не стал президентом, США вели бы войну с КНДР".
Первая в истории встреча США и КНДР на высшем уровне состоялась в июне 2018 года в Сингапуре.
Второй саммит США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. В ходе него Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз.
В июне 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.
В октябре минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно.
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