Ким Чен Ын заявил, что не писал писем Трампу

В МИД КНДР заявили, что лидер страны не посылал никаких писем президенту Штатов Дональду Трампу.

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, сообщило агентство ЦТАК.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.

Ранее в субботу во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что получил "хорошее письмо" от Ким Чен Ына. Американский лидер также упомянул, что у него "хорошие отношения" с лидером КНДР.

Тогда же он также подчеркнул, что "если бы не стал президентом, США вели бы войну с КНДР".

Первая в истории встреча США и КНДР на высшем уровне состоялась в июне 2018 года в Сингапуре.

Второй саммит США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. В ходе него Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз.

В июне 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

В октябре минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно.

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