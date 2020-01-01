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Марафонец пробежал 100 километров вокруг кровати

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Для сохранения активности ему приходилось принимать пищу прямо во время ультрамарафона по комнате.

Бегун из России Дмитрий Якухный пробежал 100 километров вокруг кровати. Фрагменты необычной тренировки спортсмен опубликовал в Instagram.

На преодоление дистанции марафонец, по его словам, потратил десять часов и 19 минут. В процессе бега Якухный успевал поесть, попить воды и поиграть с детьми. 

"Вся семья поддержала инициативу, дети немного пробежали, жена снимала все на видео", - рассказал спортсмен.

Он добавил, что для сохранения активности ему приходилось принимать пищу прямо во время ультрамарафона по комнате. Преодолеть дистанцию ему помогла музыка.

 

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Теги: Россия, видео, карантин, марафон, бегун
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Источник: korrespondent.net

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