Марафонец пробежал 100 километров вокруг кровати
Для сохранения активности ему приходилось принимать пищу прямо во время ультрамарафона по комнате.
Бегун из России Дмитрий Якухный пробежал 100 километров вокруг кровати. Фрагменты необычной тренировки спортсмен опубликовал в Instagram.
На преодоление дистанции марафонец, по его словам, потратил десять часов и 19 минут. В процессе бега Якухный успевал поесть, попить воды и поиграть с детьми.
"Вся семья поддержала инициативу, дети немного пробежали, жена снимала все на видео", - рассказал спортсмен.
Он добавил, что для сохранения активности ему приходилось принимать пищу прямо во время ультрамарафона по комнате. Преодолеть дистанцию ему помогла музыка.
Ранее сообщалось, что киевляне на самоизоляции спели из окон дома гимн.
Также Корреспондент писал, что находящийся на карантине мужчина пробежал марафон на своем балконе.
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