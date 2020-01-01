В Пентагоне подсчитали военных, заболевших COVID-19

За неделю рост составил около 600 человек. Число летальных исходов достигло 22.

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 5,3 тысяч AP (архивное фото)

По последним данным, заболевание коронавирусом в вооруженных силах США выявлено уже у 5 тысяч 335 человек, сообщил 20 апреля Пентагон. За неделю рост составил около 600 человек.

COVID-19 заразились 3438 действующих военнослужащих (97 из них госпитализированы, 859 уже вылечились), 837 гражданских служащих, 702 подопечных и 358 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона.

Число летальных исходов достигло 22, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце Теодор Рузвельт, где произошла вспышка коронавируса, поразившая уже около 700 моряков.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 1240 военнослужащих. В армии США зафиксировано 819 случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 330, в Корпусе морской пехоты - 250, в Национальной гвардии - 672. Выявлен также еще 127 зараженный военнослужащий из состава агентств Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

Как известно, 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

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