В США испытывают более 70 методов лечения COVID-19

Медики предупреждали ранее, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента старта пандемии.

Более 70 испытаний различных методов лечения от коронавируса идут в США

В США идут более 70 испытаний различных методов лечения от коронавируса, заявил Дональд Трамп.

"Сейчас по США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, еще 211 находятся в стадии планирования. Речь идет о лечении и о вакцинах", - сказал президент.

"Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - добавил он.

Медики предупреждали ранее, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента старта пандемии.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тысяч, умерли почти 42 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

По данным университета, общее число зараженных в США составляет 782159. Число летальных исходов – 41816, вылечились почти 72 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе.

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