Праздники недели: что будем отмечать 20-26 апреля 2020 года

О всех важных датах этой недели - памятных датах, церковных праздниках, известных личностях-именинниках - в материале Korrespondent.net.

Наступившая неделя - 17-я в 2020 году, подходит к концу второй весенний месяц. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели, узнайте какие праздники будут 20-26 апреля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Какой праздник 20 апреля 2020 года

В этот день отмечают ряд международных праздников, среди них особо выделяется День китайского языка. Праздник учредили в 2010 году в память о Цан Цзе - основателе китайской письменности. Цель праздника - поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы ООН.

Ежегодно, с 1995 года, 20 апреля по всему миру проходит крупномасштабная природоохранная акция - Марш парков. В акции, которая направлена на привлечение внимания общественности к проблемам заповедных территорий, принимают участие более двух сотен стран.

В Нидерландах отмечают - Национальный день музеев, в Египте - Праздник весны Жам эн-Нессим, а в России - Национальный День донора.

По народному календарю отмечается - Акулинин день, люди считали если много звезд на небе, значит в лесу также много вырастет грибов и ягод.

Этот понедельник - первый после Пасхи, а значит называется Поливальный понедельник. Существует традиция поливать девушек, считается, что это придает им красоты и здоровья.

Памятные даты 20 апреля:

в 1832 году состоялось первое на территории Российской империи переливание крови;

в 1920 году открылись VII летние Олимпийские игры;

в 1920 году хоккей с клюшкой на льду вошел в список олимпийских видов спорта;

в 1938 году введено положение об обязательном изучении русского языка в Украине.

В этот день родились:

последний император Франции Наполеон III;

автор “Дракулы” - Брэм Стокер;

гетман Иван Мазепа;

Адольф Гитлер;

певица Леди Гага (Стефани Джерманотта).

Памятные даты 21 апреля 2020 года

Отмечают Всемирный день творчества и инноваций ООН, праздник получил официальный статус в 2017 году, но впервые прошел в 2002 году.

В России отмечают сразу два праздника - День главного бухгалтера и День местного самоуправления.

В Великобритании 21 апреля - день рождения английской королевы Елизаветы II.

День города отмечает Рим. В этот день в столице Италии обычно проходит красочный фестиваль, открываются символические ворота города.

В Израиле вспоминают жертв Холокоста и отмечают - Йом а-Шоа.

Памятные даты 21 апреля:

в 1951 году в СССР создан Национальный Олимпийский комитет;

в 1944 году французские женщины получили право участвовать в выборах;

в 1954 году СССР вступил в ЮНЕСКО;

в 1960 году столицей Бразилии стала Бразилиа вместо Рио-де-Жанейро;

В этот день родились:

изобретатель Иван Кулибин;

писатели Шарлотта Бронте и Марк Твен;

королева Великобритании Елизавета II;

актриса Энди Макдауэлл.

Что будем отмечать 22 апреля 2020 года

Международный день Матери-Земли официально отмечается ежегодно с 2010 года, хотя во многих странах отмечался десятки лет подряд.

Также в этом году 22 апреля - Международный день секретаря. Сегодня этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса: помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Twitter

В народе отмечают День Вадима Ключника. Люди ходили к источникам, брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Памятные даты 22 апреля:

в 1832 году в Российской империи появилось понятие “почетный гражданин”;

в 1838 году первый пароход пересекший Атлантический океан пришвартовался у штата Нью-Джерси;

в 1864 году в США стали чеканить монеты в 1 и 2 цента.

В этот день родились:

писатели Генри Филдинг и Владимир Набоков;

немецкий философ Иммануил Кант;

французский военный деятель Пьер Вильнев;

Владимир Ленин;

37-й президент США Ричард Никсон;

актеры Бетти Пейдж, Джек Николсон.

События 23 апреля 2020 года, которые надо запомнить

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. Праздник установили в 1995 году как дань уважения книгам и авторам, призывая всех находить удовольствие в чтении. День выбран не случайно, поскольку 23 апреля - день рождения и день смерти многих известных писателей.

День английского языка установлен ООН в день рождения классика английской литературы - Уильяма Шекспира. Сегодня на английском языке разговаривают более 4 млрд людей во всем мире. День испанского языка отмечают параллельно с Днем английского языка. На испанском разговаривают около 500 млн человек.

В Украине отмечают День психолога, в Турции - День защиты детей, в Испании - День влюбленных, в Исландии - первый день лета.

Памятные даты 23 апреля:

в 1348 году учрежден орден Подвязки, высшая награда Великобритании;

в 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в мире киносеанс;

в 1907 году Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие;

в 1959 году создан Союз журналистов Украины.

В этот день родились:

писатели Уильям Шекспир, Мигель Сервантес Сааведра, Уильям Вордсворт, Григорий Тютюнник;

15-й президент США Джеймс Бьюкенен;

композитор Сергей Прокофьев;

общественный деятель Морис Дрюон;

основатель квантовой физики Макс Планк;

1-й президент РФ Борис Ельцин.

Есть ли церковный праздник 24 апреля 2020 года

В этот день отмечается Международный день солидарности молодежи, который основан с целью привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи во всем мире. Также отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных. Впервые в ООН против болезненных экспериментов на животными (ИнтерНИЧ) выступили в 1979 году.

Во всем мире по инициативе ВОЗ во второй половине апреля проводят Всемирную неделю иммунизации. Проводят разные масштабные акции, направленные на привлечение внимания общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний.

Также 24 апреля в США отмечают День Арбориста, у мусульман начинается священный месяц Рамадан - начало поста.

Памятные даты 24 апреля:

в 1800 году основана Библиотека конгресса США;

в 1833 году в Америке химиком Джозефом Пристли была запатентирована газированная вода;

в 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник;

в 1992 году создана республика Югославия, в которую входили Черногория и Сербия).

В этот день родились:

английский писатель Даниэль Дефо;

предприниматель, основатель косметической империи Эсте Лаудер;

актрисы Барбра Стрейзанд и Ширли Маклейн;

дизайнер Жан-Поль Готье.

Что надо знать об 25 апреля 2020 года

В эту субботу в мире отмечают Международный день ДНК, в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области. Именно 25 апреля 1953 года ряд ученых опубликовали в научном журнале свои исследования структуры молекулы ДНК.

Ежегодно, начиная с 2000 года, в последнюю субботу месяца свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные врачи - Международный день ветеринарного врача.

YouTube

День дочери - семейный праздник, который отмечают наравне с Днем матери и Днем отца, Днем братьев и сестер, Днем сыновей.

Также 25 апреля - Всемирный день пингвинов, Всемирный день борьбы с малярией, в Италии - день освобождения страны от фашизма, в Португалии - День свободы, АНЗАК или день защитника Отечества - в Австралии и Новой Зеландии.

В Нидерландах в 2020 году именно 25 апреля проходит традиционный Парад цветов - .Bloemen Corso.

Памятные даты 25 апреля:

в 1792 год в Франции введена смерть через гильотину;

в 1901 году в США введены автомобильные номера;

в 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

В этот день родились:

шведский астроном Андерс Цельсий;

английский поэт Уильям Купер;

украинский писатель Мыкола Трублаини;

театральный режиссер Немирович-Данченко;

изобретатель радио Гульермо Маркони;

военачальники Петр Врангель и Семен Буденный;

джазовая певица Элла Фицджеральд;

актеры Юрий Яковлев, Михаил Кононов, Аль Пачино, Рене Зельвегер.

Что можно делать 26 апреля 2020 года, запреты дня

Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф отмечают ежегодно. В Украине вспоминают о Чернобыльской катастрофе, которая состоялась в 1986 году. Это была самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества.

В это воскресенье также отмечают Международный день интеллектуальной собственности. Праздник учредили в 2001 году, он предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества.

В России отмечают День нотариата, в Армении - День пограничника.

В 2020 году в Лондоне должен был пройти ежегодный марафон - Virgin London Marathon. Это больше чем спортивное мероприятие, это крупная уличная тусовка, где проводят массу мероприятий не только спортивного характера.

Первое воскресение после Пасхи - Антипасха. В этот день Православная Церковь вспоминает о воскресении Иисуса Христа и встречу апостола Фомы с воскресшим Спасителем. В этот день принято идти в церковь, а потом - на места захоронений близких для поминовения.

Памятные даты 26 апреля:

в 1792 году впервые прозвучала “Марсельеза”, ставшая впоследствии гимном Франции;

в 1828 году Российская империя объявила войну Османской империи;

в 1840 году вышло первое издание “Кобзаря” Тараса Шевченко;

в 1954 году Крым передан в состав Украинской ССР;

с 1965 года 9 мая - нерабочий день;

в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС;

в 1991 году в СССР принят Закон “О реабилитации репрессированных народов”.

В этот день родились:

римский император Марк Аврелий;

основатель религии Ислам пророк Мухаммед;

королева Франции Мария Медичи;

украинский историк Вячеслав Липинский;

физик, создатель шкалы землетрясений Чарльз Рихтер;

украинский режиссер Михаил Резникович;

украинский скульптор Иван Кавалеридзе;

украинский футболист Александр Заваров

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet