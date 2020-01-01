В ООН приняли резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19

Генассамблея ООН отвела Всемирной организации здравоохранения ключевую же роль в борьбе с пандемией.

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса COVID-19, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Об этом сообщает AFP во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что документ был принят после виртуального обсуждения. В нем говорится, что система ООН главным образом отвечает за координацию глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Ключевую же роль в борьбе с пандемией отвели Всемирной организации здравоохранения.

Генассамблея ООН также призвала страны-члены и другие государства срочно принять меры, направленные на исключение случаев спекуляций и создания неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию.

Напомним, вакцину от COVID-19 разрабатывают во многих странах мира, в частности США, Франции, Великобритании, Китае и других. Первым человеком в мире, на котором испытали вакцину, стала американка Дженнифер Халлер. Препарат, который она получила, разработали ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Халлер и другие добровольцы, на которых проводят испытания, останутся под наблюдением врачей до весны 2021 года.

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