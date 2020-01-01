Рамадан 2020: когда начнется священный месяц у мусульман

Почему Рамадан так важен для мусульман, о традициях празднования - в материале Korrespondent.net.

Священный месяц в мусульманском календаре носит название Рамадан (Рамазан). Это важный период в жизни людей исповедующих восточную религию - ислам. Ежегодно Рамадан начинается в разные даты, а в 2020 году дата начала выпадает на 23 апреля. Закончится Рамадан праздником - Ураза-байрам, вторым по значимости после Курбан-байрама.

Как высчитывается Рамадан

Согласно мусульманскому календарю, сейчас 1441-й год. Дело в том, что мусульманский календарь сориентирован только на фазы луны, то есть месяц начинается с появлением новой луны и длится до следующего новолуния. Началом месяца считается вечер дня, который наступает через 1-3 сутки после новолуния.

Лунный месяц короче солнечного, соответственно разница между обычным годом по григорианскому календарю и мусульманским составляет 10-11 дней.

Рамадан считается священным, поскольку именно в этот месяц в 610 году было ниспослано первое откровение Пророку от Аллаха. В переводе с арабского, Рамадан означает “жаркий, горячий”, но по мусульманскому календарю он может выпасть и на зимний период.

Священный, девятый месяц - Рамадан наступает следом за месяцем Шабан вечером, в четверг, 23 апреля 2020 года.

Закончится он в субботу 23 мая, после состоится праздник Ураза-байрам. Уже вечером 24 мая 2020 года начнется следующий месяц - Шавваль.

Традиции празднования Рамадана, как проводят пост

Рамадан для мусульман - время строгого поста. В этот период также проводят пятикратную ежедневную молитву (намаз), делают пожертвования нуждающимся (закят), проводят хадж - паломнические поездки в Мекку.

Соблюдают пост в Рамадан совершеннолетние мужчины и женщины. Интересно, что совершеннолетие у мусульман наступает с момента наступления полового созревания (поллюции у юношей и выделения у девушек).

Также важно находиться в светлом уме, отдавать отчет своим поступкам, и быть абсолютно здоровым физически.

Пост у мусульман существенно отличается от поста у христиан. Например, любые строгие запреты, а это прием пищи и воды, курение, развлечения, в том числе интимные отношения, не разрешены только в дневное время. Более того, греховными считаются даже мысли.

Как только солнце заходит за горизонт, запреты снимаются.

Днем распорядок дня мусульман не отличается от обычных дней, они продолжают работать и учиться.

Не забывают раздать в Рамадан милостыню, ведь закят - ритуал очищения от совершенных в Рамадан ошибок. Не обязательно жертвовать деньги, можно отдать милостыню едой.

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время устанавливается фидия - откуп.

В одну из десяти последних ночей Рамадана (21,23,25, 27,29) наступает Ночь могущества, которую необходимо проводить в молитве, просить прощения за грехи, читать Коран. Чаще всего - это 27 ночь поста.

К Ураза-байраму мусульмане готовятся очень скрупулезно, собственный день рождения для них имеет меньшее значение. Они делают капитальную уборку в жилище, готовят к празднику наряд, подбирают блюда на праздничный стол.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, в 2020 году практика проведения маджлисов с участием большого количества людей приостановлена.

В этом году намазы мусульмане будут проводить исключительно в домашних условиях.

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