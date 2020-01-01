Умер звезда сериалов Санта-Барбара и Рыцарь дорог
Американский актер Том Лестер скончался в Теннесси из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Ему был 81 год, пишет Variety.
Смерть знаменитости подтвердил его брат Майкл. Он сообщил, что артиста проводят в последний путь 24 апреля.
Лестер родился 23 сентября 1938 года. Он получил степень по химии в университете Миссисипи и преподавал в Оклахоме в течение нескольких лет, прежде чем переехать в Голливуд и стать актером.
Он стал известен, снявшись в картинах Зеленые просторы, Незваный гость, Горди, Бенджи, Любовь по-американски, Маленький домик в прериях, Деревенщина из Беверли-Хиллз, Доктор Маркус Уэлби, Рождественский ребенок, Рыцарь дорог, Санта-Барбара.
Напомним, что умер звезда фильмов Рэмбо и Кокон. Его смерть наступила по естественным причинам, уточнила дочь знаменитости.
Также мы писали, что во Франции скончался актер Макс фон Сюдов. Он активно снимался в сериалах и кино до последнего времени, в том числе в Звездных войнах и Игре престолов.
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