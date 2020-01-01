У берегов Африки похитили украинского моряка

Он добавил, что генконсульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия) с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Как сообщает посольство РФ в Бенине, напавшие на судно пираты покинули его вместе с захваченными членами экипажа, среди которых трое россиян.

"Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трех граждан России", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

По данным СМИ, нигерийский спецназ высадился на борт контейнеровоза и вызволил 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении.

Пираты пробрались на борт судна 19 апреля. Пришедшие на помощь катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

Напомним, месяц назад семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.