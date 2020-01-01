У берегов Африки похитили украинского моряка
Как сообщает посольство РФ в Бенине, напавшие на судно пираты покинули его вместе с захваченными членами экипажа, среди которых трое россиян.
"Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трех граждан России", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
По данным СМИ, нигерийский спецназ высадился на борт контейнеровоза и вызволил 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении.
Пираты пробрались на борт судна 19 апреля. Пришедшие на помощь катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.
Напомним, месяц назад семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.
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