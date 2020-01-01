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У берегов Африки похитили украинского моряка

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Более половины экипажа судна спаслась, укрывшись в помещении. 8 человек пираты увезли в неизвестном направлении.
Среди похищенных моряков украинец и трое россиян
Среди похищенных моряков украинец и трое россиян
Carlo Martinelli
Пираты напали на судно Tommi Ritscher у берегов Бенина. Членов экипажа, среди которых один украинец, вывезли в неизвестном направлении. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет Укринформ.
 
 
Он добавил, что генконсульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия) с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Как сообщает посольство РФ в Бенине, напавшие на судно пираты покинули его вместе с захваченными членами экипажа, среди которых трое россиян. 

"Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трех граждан России", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

По данным СМИ, нигерийский спецназ высадился на борт контейнеровоза и вызволил 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении. 

Пираты пробрались на борт судна 19 апреля. Пришедшие на помощь катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

Напомним, месяц назад семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.

 

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Теги: Африка, судно, пираты, украинец, пиратство, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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