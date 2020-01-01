Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

Террорист несколько лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта. Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых террористов ИГ в Европе Рамблер

Полиция Испании в рамках спецоперации задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов так называемого "Исламского государства". Об этом сообщает пресс-служба МВД Испании во вторник, 21 апреля.

Боевика арестовали в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Правоохранители также задержали еще двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым.

Отмечается, что операция была проведена благодаря международному сотрудничеству. Теперь испанские правоохранительные органы расследовали возможность возвращения террориста в Европу через территорию королевства.

"Задержанный иностранный террорист-боевик является одним из самых разыскиваемых террористов в Европе", - говорят в полиции и добавляют, что подозреваемый "в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта".

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Там регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

Напомним, что ранее в Афганистане задержали главу местной ячейки ИГ. Аслам Фаруки является ответственным за недавний теракт в Кабуле, когда при нападении на храм сикхов погибли 25 человек.

Также сообщалось, что в Украине задержали воевавшего за ИГИЛ. Полицейские поймали двух иностранцев, напавших на семейную пару в Киевской области. Один из них оказался боевиком ИГИЛ.

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