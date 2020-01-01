Без салюта. День рождения Елизаветы в карантин

Салют в честь монарха звучит ежегодно 21 апреля и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий, за 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.

Говорят, что день рождения грустный праздник. В карантин – так точно. Королеве Великобритании Елизавете IIисполнилось 94 года, но в этом году ей не до празднований из-за коронавируса, от которого страдает весь мир и Британия в частности.

Елизавета даже распорядилась не проводить традиционный салют в честь своего дня рождения, поскольку считает его неуместным на фоне пандемии. За 68 лет правления королевы он не отменялся ни разу.

Так как же праздновала Елизавета?

Празднование онлайн

Букингемский дворец сообщает, что в этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.

В данный момент Елизавета находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

Другие члены королевской семьи не имеют возможности лично поздравить королеву 21 апреля из-за того, что в Британии сейчас действует режим строгой изоляции из-за пандемии коронавируса. Но помощники королевы устроят видеозвонки в Zoom, чтобы дети, внуки и правнуки королевы могли сказать ей свои пожелания и поздравления.

Также многие члены королевской семьи поздравляют Елизавету в социальных сетях. В частности, Кейт Миддлтон и принц Уильям на своей официальной instagram-страничке опубликовали яркий снимок, сделанный в прошлом году на выставке цветов в Челси. Тогда Кейт Миддлтон показывала Елизавете II свой концептуальный сад.

BBC

“Капустка”

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года.

В 2017 году в честь дня рождения королевы состоялся салют из 41 орудия в Гайд-парке в центре Лондона.

EPA Обычно пушки стреляли вот так

В детстве королева получила шуточное прозвище Лилибет, потому что не могла выговорить свое имя, которое на английском произносится как Элизабет (Elisabeth). Супруг монарха принц Филипп, как сообщали СМИ, в шутку называет ее капусткой (cabbage).

Королеве нравится водить автомобиль еще со времен Второй мировой войны, когда она выучилась на автомеханика и водителя грузовика. Ее любимые авто - Range Rover и Jaguar.

BBC

Дважды в году

Согласно давней королевской традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в году: один в кругу семьи, а второй – в один из выходных дней июня. Летом королеву поздравляют всем государством, устраивая парады и открытые приемы.

Вообще традиция двух празднований восходит к временам Георга IIи обязана своим появлением вечной проблеме дождливой британской погоды.

Георг II, родившийся в ноябре, считал, что это время года - не самое подходящее для парадов и прочих торжеств под открытым небом.

Поэтому он в 1748 году решил совместить свой день рождения с ежегодным военным парадом, проводившимся летом.

Эта традиция сохранилась и по сей день. Все британские монархи получают возможность иметь "государственный" день рождения, и королева Елизавета, хоть и родилась 21 апреля, выбрала для официальных церемоний июнь.

Во вторую субботу июня проводится парад гвардейцев (Trooping the Colour) - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Но в этом году и Trooping the Colour не состоится из-за эпидемии Covid-19.