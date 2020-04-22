В Мьянме совершено нападение на автомобиль ВОЗ, есть жертвы

Инцидент произошел в штате Ракхайн. Автомобиль перевозил образцы для тестирования коронавируса COVID-19.

В результате нападения погибли водитель автомобиля и сотрудник ВОЗ

В Мьянме неизвестные совершили нападение на автомобиль Всемирной организации здоровья. Погибли два человека, еще один серьезно ранен. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Синьхуа в среду, 22 апреля.

По его словам, нападение произошло в понедельник в штате Ракхайн. Автомобиль перевозил образцы для тестирования коронавируса COVID-19.

В результате нападения погибли водитель автомобиля и сотрудник ВОЗ. Ранен правительственный чиновник Мьянмы.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести полное и прозрачное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, заявил пресс-секретарь.

Вооруженные силы Мьянмы, так и "Армия спасения рохинджа Аракана" отрицают свою причастность к нападению.

Ранее на севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков. Нападению подверглись шесть сел. Среди погибших были маленькие дети.

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