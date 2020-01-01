В Румынии нарушителей карантина оштрафовали на 78 млн евро

Общая сумма штрафов за нарушения карантина примерно равняется объему налогов на прибыль предприятий Румынии за февраль.

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В Румынии от начала карантинных ограничений правоохранители выписала нарушителям штрафы на общую сумму 78 млн евро. Об этом накануне сообщило издание Romania-Insider.

Отмечается, что всего в период с 24 марта до 19 апреля за нарушение карантина, введенного в связи с коронавирусом COVID-19, было составлено около 200 тысяч протоколов о штрафах.

Минимальная сумма штрафа в Румынии составляет 412 евро, максимальная – 4120 евро. Общая сумма штрафов за нарушения карантина примерно равняется объему налогов на прибыль предприятий Румынии за февраль.

В то же время, отмечает издание, неизвестно, сколько именно из выписанных штрафов уже оплачены.

На прошлой неделе президент Румынии Клаус Йоханнис продлил чрезвычайное положение в стране еще на один месяц в связи с эпидемией коронавируса.

По последним данным, в Румынии COVID-19 выявили у 9242 человек. Скончались 498 пациентов, более 2100 выздоровели.

Накануне жителя Харьковского района оштрафовали на 17 тысяч гривен за пребывание в парке без защитной маски. Соответствующее постановление вынес Харьковский районный суд.

Также сообщалось, что три священника получили штрафы из-за службы на Вербное воскресенье. Правоохранители наказали троих священнослужителей за толпу верующих в храмах, еще по 12 – материалы изучаются.

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