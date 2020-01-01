В США более 45 тысяч жертв COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заразились более 37 тысяч американцев. Скончались 2704 человека.

Мужчина делает упражнения в очереди за бесплатными продуктами в городе Санта-Ана в штате Калифорния

В США количество инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 825 041 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса утром в среду, 22 апреля.

В целом за минувшие сутки заразились более 37 тысяч американцев. Скончались 2 704 человека. Общее число жертв пандемии в США достигло 45 063. Больше всего умерших в Нью-Йорке – 14 887.

При этом количество выздоровевших составляет 75 538. За сутки число вылечившихся пациентов выросло на 2712.

Напомним, в США предсказали еще одну волну COVID-19 уже следующей зимой. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд опасается, что эта волна совпает по времени с сезонным гриппом.

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