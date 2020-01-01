Американский штат подал иск против Китая из-за COVID-19

В США власти штата Миссури подали иск к Китаю из-за коронавирусной инфекции. КНР обвиняется в ее распространении и провоцировании пандемии.

Американский штат Миссури стал первым штатом в стране, который подал иск против Пекина в связи с его реакцией на коронавирус, который возник в Ухане в конце декабря 2019 года, и с тех пор заразил более 2,5 миллионов человек во всем мире, пишет The Hill.

Иск подал генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.

"Правительство КНР лгало всему миру по поводу опасности и заразности COVID-19... Пекин ничего не сделал для того, чтобы остановить распространение коронавируса", - говорится в иске.

Также отмечается, что инфекция нанесла непоправимый ущерб странам во всем мире, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания.

Миссури требует у Пекина возместить ущерб.

Китай в свою очередь отверг обвинения штата, назвав их "бесполезными высказываниями американских законодателей".

"Международное сообщество победит вирус только в том случае, если оно сможет сплотиться и сотрудничать. Дискредитация других стран - просто напрасная трата времени и не может спасти погибших", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Как сообщалось ранее, США обошли Китай по числу случаев коронавируса.

Также Korrespondent.net писал, что Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за СOVID-19. Пекин должен ответить, если сознательно допустил вспышку коронавируса, подчеркнул американский президент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet