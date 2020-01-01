Какой праздник 22 апреля 2020: традиции, приметы, обычаи

Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 22 апреля 2020 года – в материале Korrespondent.net.

Этот день - 113-й в григорианском календаре. До конца нового года остается 253 дня.

22 апреля - Международный день Матери-Земли. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Такое необычное название праздника подчеркивает неразрывную связь человека и природы.

Сегодня Международный день секретаря или День профессиональных административных работников, учрежденный в 1952 году в США.

Что еще отмечают 22 апреля 2020 года

Праздник мухлевщиков

День весенних брудершафтов

День жевательного мармелада в США

День лидеров девочек-скаутов в США. Лидеры девочек-скаутов – это взрослые добровольцы, проводники и наставники. В программу неформального образования скаутов с акцентом на практические занятия на свежем воздухе входит приобретение навыков выживания в лесу, пеший туризм, водный туризм, спорт и так далее.

День открытия Бразилии. Историки считают, что португальский мореплаватель и исследователь Педро Альварес Кабрал был первым европейцем, ступившим на землю, ныне известную как Бразилия.

День памяти жертв холокоста в Сербии

День Оклахомы в США

Какой сегодня народный праздник

В народе среда Пасхальной недели называется Хороводница. Сегодня начинают водить весенние хороводы, которые продолжаются вплоть до Троицы - 25 мая в 2020 году.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

22 апреля - четвертый день Пасхальной недели - Светлая среда. В Светлую неделю верующие радуются Воскресению Спасителя, славят Христа и поздравляют друг друга с Пасхой.

Также сегодня по церковному календарю - День почтения памяти святого Вадима Персидского. Вадим Персидский известен тем, что будучи из богатой семьи, раздал почти все свое наследство нищим, а на оставшиеся деньги построил храм, где поселился вместе со своими учениками.

Преподобный мученик принял смерть от христианина, которого заставили отречься от веры и в доказательство своей верности язычеству убить Вадима Персидского.

Верующие 22 апреля чтут память преподобного Евпсихия. Этот день в народе также известен как День Вадима-ключника.

Люди верили, что родниковая вода в этот весенний день обладает магическими свойствами, в частности, она способна вылечить любые болезни, даже хронические. С раннего утра необходимо было отправиться к родниковому источнику. Чем раньше человек придет к роднику, тем лучше для него. Нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.

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Люди также использовали родниковую воду для того, чтобы быть молодыми и красивыми, для этого было достаточно умываться ею по утрам.

Что нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля

Нельзя врать и предавать, иначе можно лишиться разума

В этот день нужно как можно больше времени уделять молитвам, тогда появится уверенность в себе и своих силах

Следует забыть о негативных мыслях, нельзя никому желать зла или завидовать

Запрещается в этот день спать до полудня, иначе счастье и удачу проспите, которые 22 апреля стучатся в каждые двери. Важно успеть их запустить

Не рекомендуется подметать пол веником, так как из дома можно вымести здоровье и материальное благополучие

Запрещено также красить или стричь волосы, иначе вы можете привлечь неприятности

Не разливайте в этот день воду, потому что она сулит неудачу и печали

Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся.

Запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней

Народные приметы 22 апреля 2020 года

Если ветер дует в этот день – к скорому теплу

Дождливо – к хорошему урожаю зерна

Увидеть зайца – к очень жаркому лету

Прилетела стая птиц - к солнцу летом.

Воробьи строят гнезда на ветках деревьев - будет очень пасмурное, холодное и дождливое лето.

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Именины у Вадима, Луки и Гавриила.

Лунный календарь

28-29 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен. Сегодня вы можете принять важное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Как подсказывают звезды, пора взглянуть на прожитый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хороший день для обучения.

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