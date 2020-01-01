Какой праздник 22 апреля 2020: традиции, приметы, обычаи
Этот день - 113-й в григорианском календаре. До конца нового года остается 253 дня.
22 апреля - Международный день Матери-Земли. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Такое необычное название праздника подчеркивает неразрывную связь человека и природы.
Сегодня Международный день секретаря или День профессиональных административных работников, учрежденный в 1952 году в США.
Что еще отмечают 22 апреля 2020 года
- Праздник мухлевщиков
- День весенних брудершафтов
- День жевательного мармелада в США
- День лидеров девочек-скаутов в США. Лидеры девочек-скаутов – это взрослые добровольцы, проводники и наставники. В программу неформального образования скаутов с акцентом на практические занятия на свежем воздухе входит приобретение навыков выживания в лесу, пеший туризм, водный туризм, спорт и так далее.
- День открытия Бразилии. Историки считают, что португальский мореплаватель и исследователь Педро Альварес Кабрал был первым европейцем, ступившим на землю, ныне известную как Бразилия.
- День памяти жертв холокоста в Сербии
- День Оклахомы в США
Какой сегодня народный праздник
В народе среда Пасхальной недели называется Хороводница. Сегодня начинают водить весенние хороводы, которые продолжаются вплоть до Троицы - 25 мая в 2020 году.
Какой сегодня праздник по церковному календарю
22 апреля - четвертый день Пасхальной недели - Светлая среда. В Светлую неделю верующие радуются Воскресению Спасителя, славят Христа и поздравляют друг друга с Пасхой.
Также сегодня по церковному календарю - День почтения памяти святого Вадима Персидского. Вадим Персидский известен тем, что будучи из богатой семьи, раздал почти все свое наследство нищим, а на оставшиеся деньги построил храм, где поселился вместе со своими учениками.
Преподобный мученик принял смерть от христианина, которого заставили отречься от веры и в доказательство своей верности язычеству убить Вадима Персидского.
Верующие 22 апреля чтут память преподобного Евпсихия. Этот день в народе также известен как День Вадима-ключника.
Люди верили, что родниковая вода в этот весенний день обладает магическими свойствами, в частности, она способна вылечить любые болезни, даже хронические. С раннего утра необходимо было отправиться к родниковому источнику. Чем раньше человек придет к роднику, тем лучше для него. Нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.
Люди также использовали родниковую воду для того, чтобы быть молодыми и красивыми, для этого было достаточно умываться ею по утрам.
Что нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля
- Нельзя врать и предавать, иначе можно лишиться разума
- В этот день нужно как можно больше времени уделять молитвам, тогда появится уверенность в себе и своих силах
- Следует забыть о негативных мыслях, нельзя никому желать зла или завидовать
- Запрещается в этот день спать до полудня, иначе счастье и удачу проспите, которые 22 апреля стучатся в каждые двери. Важно успеть их запустить
- Не рекомендуется подметать пол веником, так как из дома можно вымести здоровье и материальное благополучие
- Запрещено также красить или стричь волосы, иначе вы можете привлечь неприятности
- Не разливайте в этот день воду, потому что она сулит неудачу и печали
- Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся.
- Запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней
Народные приметы 22 апреля 2020 года
- Если ветер дует в этот день – к скорому теплу
- Дождливо – к хорошему урожаю зерна
- Увидеть зайца – к очень жаркому лету
- Прилетела стая птиц - к солнцу летом.
- Воробьи строят гнезда на ветках деревьев - будет очень пасмурное, холодное и дождливое лето.
Именины у Вадима, Луки и Гавриила.
Лунный календарь
28-29 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен. Сегодня вы можете принять важное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Как подсказывают звезды, пора взглянуть на прожитый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хороший день для обучения.
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