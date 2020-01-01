Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Какой праздник 22 апреля 2020: традиции, приметы, обычаи

Комментариев: 0
Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 22 апреля 2020 года – в материале Korrespondent.net.
Праздники 22 апреля 2020
Праздники 22 апреля 2020
pixabay.com

Этот день - 113-й в григорианском календаре. До конца нового года остается 253 дня.

22 апреля - Международный день Матери-Земли. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Такое необычное название праздника подчеркивает неразрывную связь человека и природы.

 deviantart.com
 

Сегодня Международный день секретаря или День профессиональных административных работников, учрежденный в 1952 году в США.

Что еще отмечают 22 апреля 2020 года

  • Праздник мухлевщиков
  • День весенних брудершафтов
  • День жевательного мармелада в США
  • День лидеров девочек-скаутов в США. Лидеры девочек-скаутов –  это взрослые добровольцы, проводники и наставники. В программу неформального образования скаутов с акцентом на практические занятия на свежем воздухе входит приобретение навыков выживания в лесу, пеший туризм, водный туризм, спорт и так далее.
  • День открытия Бразилии. Историки считают, что португальский мореплаватель и исследователь Педро Альварес Кабрал был первым европейцем, ступившим на землю, ныне известную как Бразилия.
  • День памяти жертв холокоста в Сербии
  • День Оклахомы в США

Какой сегодня народный праздник

В народе среда Пасхальной недели называется Хороводница. Сегодня начинают водить весенние хороводы, которые продолжаются вплоть до Троицы - 25 мая в 2020 году.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

22 апреля - четвертый день Пасхальной недели - Светлая среда. В Светлую неделю верующие радуются Воскресению Спасителя, славят Христа и поздравляют друг друга с Пасхой.

Также сегодня по церковному календарю - День почтения памяти святого Вадима Персидского. Вадим Персидский известен тем, что будучи из богатой семьи, раздал почти все свое наследство нищим, а на оставшиеся деньги построил храм, где поселился вместе со своими учениками.

Преподобный мученик принял смерть от христианина, которого заставили отречься от веры и в доказательство своей верности язычеству убить Вадима Персидского.

Верующие 22 апреля чтут память преподобного Евпсихия. Этот день в народе также известен как День Вадима-ключника.

Люди верили, что родниковая вода в этот весенний день обладает магическими свойствами, в частности, она способна вылечить любые болезни, даже хронические. С раннего утра необходимо было отправиться к родниковому источнику. Чем раньше человек придет к роднику, тем лучше для него. Нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.

 Twitter
 

Люди также использовали родниковую воду для того, чтобы быть молодыми и красивыми, для этого было достаточно умываться ею по утрам.

Что нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля

  • Нельзя врать и предавать, иначе можно лишиться разума
  • В этот день нужно как можно больше времени уделять молитвам, тогда появится уверенность в себе и своих силах
  • Следует забыть о негативных мыслях, нельзя никому желать зла или завидовать
  • Запрещается в этот день спать до полудня, иначе счастье и удачу проспите, которые 22 апреля стучатся в каждые двери. Важно успеть их запустить
  • Не рекомендуется подметать пол веником, так как из дома можно вымести здоровье и материальное благополучие
  • Запрещено также красить или стричь волосы, иначе вы можете привлечь неприятности
  • Не разливайте в этот день воду, потому что она сулит неудачу и печали
  • Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся.
  • Запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней

Народные приметы 22 апреля 2020 года

  • Если ветер дует в этот день – к скорому теплу
  • Дождливо – к хорошему урожаю зерна
  • Увидеть зайца – к очень жаркому лету
  • Прилетела стая птиц - к солнцу летом.
  • Воробьи строят гнезда на ветках деревьев - будет очень пасмурное, холодное и дождливое лето.
 YouTube
 

Именины у Вадима, Луки и  Гавриила.

Лунный календарь

28-29 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен. Сегодня вы можете принять важное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Как подсказывают звезды, пора взглянуть на прожитый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хороший день для обучения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: праздники, праздник, события, традиции, празднование, именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь