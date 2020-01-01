Число жертв стрельбы в Канаде достигло 23 человек

Тела погибших обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.

Число погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 23 человек. Об этом накануне сообщила Королевская канадская конная полиция на своей странице в Facebook.

"Мы считаем, что были 23 жертвы, в том числе 17-летний человек. Все остальные – взрослые, как мужчины, так и женщины. Среди жертв констебль Хайди Стивенсон", – говорится в сообщении.

Следователи продолжают собирать улики в 16 местах по всей провинции. Тела жертв обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов. Именно этим объясняется рост количества погибших.

В полиции добавили, что некоторые жертвы были знакомы со стрелком, но больше информации на эту тему разглашать не будут, чтобы обеспечить приватность родственников погибших.

Напомним, вечером 18 апреля произошла стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке Порталик примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс. Это нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.

Бойню устроил 51-летний Габриэль Вортман, который работал стоматологом. Он был убит в перестрелке с полицией. Мотивы совершения им преступления пока неизвестны.

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