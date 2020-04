На США обрушились мощные торнадо, есть жертвы

В США пронеслись несколько мощных торнадо. Об этом сообщает STORMnews.ru.

Стихия нанесла удар по южным штатам США. Известно о трех погибших в Алабаме, Миссисипи и Джорджии. Пострадала также и Флорида.

Десятки домов разрушены и повреждены, большое количество деревьев повалено. Десятки тысяч жителей южных штатов остались без электричества.

@WESH the tornado along I-75 in Ocala this morning pic.twitter.com/RBHRKWFdKf

Seminole County has been in contact with @NWSMelbourne to determine what type of weather system was spotted south of Boombah Sports Complex. pic.twitter.com/Kkywi14j2r