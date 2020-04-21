Экс-глава Феррари работает водителем скорой помощи

Во время вспышки коронавирусной инфекции в Италии Маурицио Арривабене решил не отсиживаться на карантине, а пошел работать водителем скорой помощи.

Арривабене никому не говорил, что работает на скорой AutoMotorSport

Бывший глава команды Формулы-1 Scuderia Ferrari Маурицио Арривабене сменил сферу деятельности и стал водителем скорой помощи. Таким образом он решил помочь медицинским службам Италии во время пандемии коронавируса, пишет Euro Weekly News.

63-летний Арривабене не афишировал свою помощь.

"Арривабене никому не рассказывал, но после вспышки коронавируса в стране он стал водителем транспортного средства, которое доставляет больных в клинику. Одним словом, он стал водителем!", - рассказал источник журналистам.

Маурицио Арривабене занимал свой пост в команде с 2014 по 2019 год.

Также издание отмечает, что руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола работает фельдшером-добровольцем в Милане.

Как сообщалось ранее, британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро.

Также Korrespondent.net писал, что принц Гарри и Меган Маркл отдали вырученные со свадьбы деньги благотворительному фонду. Средства пойдут на питание для нуждающихся.

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